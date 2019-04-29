باكستان تؤكد التزامها بدعم عملية السلام في #أفغانستان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي التزام بلاده بدعم عملية السلام في أفغانستان لضمان الأمن الدائم في هذا البلد المجاور.

وقال في كلمته اليوم أمام اجتماع ثقافي نظمته لجنة التعليم العالي الباكستانية في إسلام آباد بمناسبة تقديم منح دراسية للطلبة الأفغان: “إن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان ويضمن الأمن الدائم في المنطقة”، مضيفًا أن باكستان ملتزمة بالمساهمة في إعادة بناء أفغانستان وأنها تعمل على مساعدة الشعب الأفغاني في مجالات التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وأشار إلى باكستان وأفغانستان تواجهان تحديات مشتركة على رأسها الإرهاب والفقر، وأن هناك حاجة إلى بذل جهود مشتركة للتغلب على هذه التحديات.