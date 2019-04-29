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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت وزارة الداخلية أنه بعد استجلاء حقيقة ما أثير بشأن تصوير بعض المشاركين في سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن مبينة أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر «تعقيبا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطية سباق الوفاء الخامس لشهداء الواجب المقام في محافظة جدة مساء الخميس الماضي، والذي نظمه الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وحيث تم إستجلاء حقيقة ما أثير بشأن مشهد لبعض المشاركين بهذا الخصوص.. تبين أنه خطأ لم يكن لدى مصور هذا المشهد قصد فيما تم تفسيره لهذه اللقطات».
وأكدت وزارة الداخلية على أن جميع المشاركين في هذه الفعالية متسابقين ومصورين وحضور هم أبناء وطن واحد لا تمييز بينهم.
كما استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود عدد من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي اقيم في جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر #الداخلية توضح: التجاوز في #سباق_الوفاء خطأ غير مقصود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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