شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الاثنين، عدداً من الأطفال المشاركين في سباق الوفاء للشهداء الخامس الذي أقيم في محافظة جدة الخميس الماضي.
يذكر أن وزير الداخلية كان قد وجّه، في وقت سابق، بالتحقيق فيما قام به أحد مشاهير تطبيق “سناب شات” في إحدى المناسبات الخاصة بشهداء الواجب، ووجه الوزير دعوة لبنات وأبناء الشهداء لاستقبالهم.
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