شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تُنفذ جولات مكثفة استعداداً لرمضان في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها استعداداً لرمضان وموسم العمرة، بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.

وأعلنت وزارة التجارة انتهاء استعداداتها لخططها الموسمية لشهر رمضان المبارك في كافة مناطق المملكة، وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونفذت الوزارة برامجها الاستباقية.

وتهدف الخطة الموسمية لوزارة التجارة والاستثمار والخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال الشهر الكريم وموسم العمرة، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.

Advertisements

ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية، والتحقق من تأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية كماً ونوعاً لتلبية أي زيادة في الطلب، ومتابعة محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتأكد من التزامهم بتطبيق الأنظمة، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة محطات الوقود، وكذلك محلات بيع وتغيير إطارات السيارات والزيوت للتأكد من صلاحية الإطارات وإتلاف المستعمل والمنتهية صلاحيتها.

وتكثيف الجولات التفتيشية على الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة للتفتيش على المحطات والاستراحات للتأكد من التزامها بالتعليمات، ومتابعة التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات.

والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها، أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.