شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إصابة مواطن في حادث انقلاب مركبة على طريق الخليل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
أُصيب مواطن في العقد السادس من العمر، بإصابات متفرقة؛ جراء حادث مروري تعرض له اليوم الاثنين، على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة المكرمة.
وكان المسن قد تعرض لحادث انقلاب بعد أن فقد السيطرة على مركبته على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد بمقربة من مخطط 5؛ ما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في أنحاء جسده.
وتم نقل المسن على الفور، إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادث بعد تلقيه البلاغ.
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