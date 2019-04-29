تنظيم داعش ينشر رسالة مصورة من زعيمه أبو بكر البغدادي

نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين ما وصفته بأنها رسالة مصورة من زعيمه أبو بكر البغدادي قال فيها إن الجماعة ستثأر لقتلاها وأسراها.
وجلس الرجل على الأرض في التسجيل مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوهم مغطاة.
وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل نيسان. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.
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