تنظيم داعش ينشر رسالة مصورة من زعيمه أبو بكر البغدادي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ظهر زعيم داعش أبو بكر البغدادي في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تلغرام".

نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية يوم الاثنين ما وصفته بأنها رسالة مصورة من زعيمه أبو بكر البغدادي قال فيها إن الجماعة ستثأر لقتلاها وأسراها.

وجلس الرجل على الأرض في التسجيل مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوهم مغطاة.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل نيسان. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.