تفاجأ بأنها مذاعة على الهواء.. عباس يقطع كلمة هاجم فيها دول عربية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

هاجم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن"، اليوم الإثنين، دولا عربية، قبل أن تفاجأ بأن كلمته مذاعة على الهواء ليوقفها سريعا.

وكشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه قدم طلب قرض مالي عاجل إلى دول عربية، خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العربية في القاهرة، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مؤخرا، إثر خلاف مع إسرائيل، لكنه لم يتلق منها أي رد، على حد قوله.

وأشار عباس، في كلمة بثت على التلفزيون الفلسطيني، خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية في رام الله، إلى أن الحكومة ترفض اقتطاع إسرائيل جزءا من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "بعد الظروف التي مررنا بها من الناحية المالية طبعا، طلبنا من الأشقاء شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار"، وبدا عباس غير متفائل بالحصول على شبكة الأمان المالية، التي طلبها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع الماضي في القاهرة، وقال: "لا نعلق كثير آمال، لكن إن شاء الله بيصير شيء، طلبنا 100 مليون دولار في الشهر".

ومضى: "قلنا إن تلك الأموال ستكون في صورة دين أو قرض حسن، بمعنى، يعطونا بنعطيكم، خاصة إن النقود التي أخذتها إسرائيل، تريد إرجاعها بطريقتها ليس بطريقتنا، وبمجرد عودة النقود، نعطيكم الدين"، وتابع قائلا: "حتى في صورة دين، لم يأتنا جواب ولكن علينا أن نتحمل وأن نصبر".

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وعندما علم عباس أن كلمته تبث على الهواء مباشرة، توقف عن الكلام حول هذا الموضوع، بصورة مفاجئة، وجدد الرئسي الفلسطيني، موقفه الرافض لاستلام أموال الضرائب التي تحصلها إسرائيل منقوصة أي شيء، وقال: "موقفنا كان واضحا ولا زال، بمعنى لن نقبل استلام الأموال منقوصة شيئا وبخاصة أموال الشهداء".

وتشكل أموال المقاصة 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وأدى عدم استلامها إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما اضطرها إلى دفع نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.

وتحدث عباس عن اللقاء الذي جمع حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية وموشي كحلون وزير المالية الإسرائيلي قبل يومين، وقال: "طبعا الموقف كما هو، هم يحاولون بكل الوسائل يشرعنوا الخصومات وخاصة الرواتب ومخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، ولكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها لإسرائيل بالرغم من تحويلها، وتخصم إسرائيل نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.