شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم 25 منشأة فى بلدات مدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين ، حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات مدينة القدس، بحجة البناء "دون ترخيص".

وذكر مركز معلومات وادي حلوة بالقدس أن آليات البلدية نفذت عمليات هدم واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة "سكنية وزراعية وحيوانية".

وأوضح المركز أن جرافات الاحتلال هدمت منشأة سكنية مبينة من "الصفيح" تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.

وأضاف المركز أن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 مترا مربعا، وبركسا للسكن مساحته 140 مترا مربعا، ومخزنا مساحته 40 مترا مربعا، للمواطن عماد أبو شريفة.

كما هدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام للمواطن جمال شقيرات، وبركسا يستخدم كمخزن مساحته 40 مترا مربعا، و"كونتينر" مساحته 50 مترا مربعا للمواطن محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للمواطن فوزي مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة.

Advertisements

وأضاف المركز أن آليات الاحتلال قامت بتجريف وهدم أسوار من الطوب والحديد للمواطن صلاح شقيرات، وخليل شقيرات.

كما هدمت جرافات الاحتلال "5 كرفانات" للمواطن عوني عثمان، وبركسا زراعيا للمواطن إسماعيل عبيدية.

وفي صور باهر قام المواطن محمود عبد ربه بهدم شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص، وبركسا للأغنام لعائلة أبو كف.

كما هدمت الجرافات موقفا للمركبات في حي الثوري ببلدة سلوان.