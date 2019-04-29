شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدستورى الموريتانى يتسلم ملف ثالث مرشح للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الدستوري الموريتاني في بيان له اليوم الاثنين، عن تسلمه لملف ترشح السيد برام الداه اعبيد، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين يونيو القادم.

ويتقدم المرشح المعارض بيرام للانتخابات عبر حزب الصواب وهو حزب يضم التيار البعثي الموريتاني.

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وكان رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر بوساليف قد قدم للمجلس الدستوري ملف ترشحه في وقت سابق اليوم في حين قدم الفريق أول محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكم ملف ترشحه للمجلس الأسبوع الماضي.

وأعلنت عشر شخصيات سياسية مشاركتها في الانتخابات الرئاسية وينتظر أن تنتهي مهلة إيداع الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الثامن من مايو المقبل.