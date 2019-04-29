مقتل وإصابة 65 مواطنا عراقيا نتيجة عواصف ترابية

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب إن "4 مواطنين توفوا وأصيب 61 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة العاصفة الترابية في كربلاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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