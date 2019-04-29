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وقال المريمي في تصريح صحفي لـ "سبوتنيك" إن "أي اجتماع في غير مكان ومقر مجلس النواب يعتبر غير رسمي وغير قانوني ما لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب من داخل مكان وقبة البرلمان ومن ثم تدعو رئاسته لذلك".
© Sputnik . mostafa el atar
وفي مؤتمر صحفي لأعضاء من مجلس النواب عن طرابلس تلاه الناطق باسم النواب حمودة سيالة، قال نوجه "دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية الخميس 2 أيار/مايو بقاعة ريكسوس طرابلس بموجب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الليبي يحذر من انعقاد أي جلسة في طرابلس لمجلس النواب خارج مقره الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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