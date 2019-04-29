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البرلمان الليبي يحذر من انعقاد أي جلسة في طرابلس لمجلس النواب خارج مقره الرسمي

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وقال المريمي في تصريح صحفي لـ "سبوتنيك" إن "أي اجتماع في غير مكان ومقر مجلس النواب يعتبر غير رسمي وغير قانوني ما لم يتم اتخاذ قرار بشأنه من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب من داخل مكان وقبة البرلمان ومن ثم تدعو رئاسته لذلك".

© Sputnik . mostafa el atar

يشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب في طرابلس أعلنوا، اليوم الاثنين، أن الأعضاء في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة الحالية التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وفي مؤتمر صحفي لأعضاء من مجلس النواب عن طرابلس تلاه الناطق باسم النواب حمودة سيالة، قال نوجه "دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية الخميس 2 أيار/مايو بقاعة ريكسوس طرابلس بموجب الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات". 

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