أول ظهور لأبو بكر البغدادي منذ 5 سنوات

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ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين، قالت إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي، وفقا لـ"رويترز".
© AP Photo /
وأضاف في المقطع المصور أن المعركة في الباغوز، شرقي دير الزور، بسوريا انتهت.
ولفت البغدادي في الفيديو إلى أن "معركة "داعش" اليوم هي معركة استنزاف ومطاولة للعدو".
وبحسب "رويترز"، في شريط فيديو مدته 18 دقيقة، يظهر رجل ملتح مع البغدادي وهو يجلس على الأرض، كما يظهر مساعدون له ملثمين ويخفون وجوههم.
وتظهر في بداية الفيديو، كتابة نصية تشير إلى أن تاريخ تصوير الفيديو تم في وقت سابق من شهر نيسان/أبريل الجاري، بينما لم يتسن التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.
وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى أبو بكر البغدادي، البالغ من العمر 47 عاما، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثيرة عن مقتله لم يتم تأكيدها.
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