"الوطنية لكسر الحصار" بغزة تؤكد استمرار مسيرات العودة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أكدت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة، الإثنين، مواصلة مسيراتها السلمية على حدود القطاع مع إسرائيل، تحت شعار "الجولان عربية.. سورية".

ودعت الهيئة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرات على حدود غزة تحت شعار "الجولان عربية.. سورية"، تحديا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أسابيع، ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل.

وقالت الهيئة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "نؤكد على مواصلتنا مسيرات العودة وتمسكنا بها كأداة نضالية متمسكين بثوابتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة الذي لا تنازل عنه".

وأضافت: "حق شعبنا الفلسطيني العيش بحرية وكرامة عبر كسر الحصار ورفع القيود المفروضة عليه التي تسعى للنيل من عزيمته وصموده والإجهاز على حقوقه الوطنية".

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ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

وفي 25 مارس/ آذار الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.