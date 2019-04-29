تشاووش أوغلو: نحتاج معبرًا آخر لرفع مستوى التجارة مع العراق

أربيل / الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده والعراق بحاجة إلى معبر (حدودي) آخر من أجل رفع حجم التبادل التجاري بينهما.

جاء ذلك في تصريح أدلى به تشاووش أوغلو، لوكالة الأنباء التركمانية، وفضائية "توركمن إيلي" العراقيتين، تحدث فيها عن زيارته إلى العراق.

وأعرب الوزير التركي عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار سنويا.

وقال في هذا الإطار: "نحن بحاجة إلى معبر جديد لرفع مستوى التجارة بيننا".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيزرو تركيا (لم يذكر التوقيت).

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق بدوره قبل نهاية العام الحالي، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وشدد تشاووش أوغلو أن تركيا كانت وما تزال تدافع عن حقوق التركمان العراقيين، مبينا أن التركمان يشكلون ثالث أكبر مكونات العراق.

وأكد أن التركمان برهنوا على ولائهم للعراق، وخصوصا وقوفهم إلى جانب بلادهم والدفاع عنه في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

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كما أكد تشاووش أوغلو ضرورة أن يتولى التركمان دورا سياسيا في إقليم شمال العراق، مشددا أن ذلك لن يكون إحسانا من أحد، وأن التركمان قدموا مساهمات كبيرة في تنمية العراق.

وأضاف أنه لا يحق لأي جهة كانت من تكون أن يشكك في روابطنا مع أشقائنا التركمان.

ونوه إلى وحدة صف تركمان العراق في الآونة الأخيرة، معربا عن ارتياحه في هذا الإطار.

وأكد تشاووش أوغلو ضرورة مشاركة التركمان في السياسة العراقية، مضيفا أن تركيا ستؤدي دورا مهما في إعادة إعمار العراق.

وتابع: "نحن بحاجة إلى معبر (آخر) من أجل أن يكون العراق مركزا تجاريا بين الخليج وأوروبا عبر تركيا".

ولفت إلى أن توافق الحكومة المركزية في بغداد وإقليم شمال العراق في أربيل، سيذلل العقبات على نطاق أكبر في فتح معبر آخر بين تركيا والعراق.

وأضاف تشاووش أوغلو أنه لمس في زيارته رغبة لدى الجانب العراقي في فتح هذا المعبر بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل بين تركيا والعراق 16 مليار دولار العام الماضي، ويسعى البلدان إلى رفعه إلى 20 مليارا العام الحالي.

ويجري معظم التبادل عبر معبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك بإقليم الشمال وهما إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي)، ويجري العمل حاليا على تدشين معبر حدودي ثالث، قرب قرية "أوفاكُوي" (تتبع ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا)، التي تبعد حوالي 7 كيلومترات عن المثلث الحدودي التركي العراقي السوري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.