رئيس وزراء العراق يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا.

وأوضح مكتب "عبد المهدي"، في بيان، أن الأخير غادر بغداد في جولة تبدأ بزيارة برلين ثم باريس؛ حيث يلتقي قادة البلدين.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء سيبحث سبل تعزيز استقرار بلاده، وإعادة إعمارها.

ولم يشر المكتب إلى تفاصيل أخرى بشأن الجولة أو مدتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.