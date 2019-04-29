العراق: 1.2 مليون شخص لا يزالون نازحين

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، إن ما لا يقل عن مليون و200 ألف شخص لا يزالون نازحين في المدن المختلفة وفي المخيمات المنتشرة شمالي وغربي البلاد.

وقال جاسم العطية وكيل وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، للأناضول، إن "هناك نحو 500 ألف نازح يسكنون المخيمات المنتشرة في البلاد، إضافة إلى نحو 700 ألف شخص لا يزالون نازحين في المدن (خارج المخيمات)".

وأوضح العطية أن "وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع الأمم المتحدة أطلقت اليوم الخطة الخاصة بإعادة النازحين إلى منازلهم والتي حددت بسقف زمني أمده عام واحد".

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ولفت إلى أن "الخطة تهدف إلى وضع حلول للمشاكل التي تمنع النازحين من العودة".

وكان أكثر من 5 ملايين عراقي اضطروا للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي "داعش" على مناطق البلاد المختلفة.

وعقب إعلان الحكومة العراقية اواخر 2017، هزيمة التنظيم، عاد الكثير من النازحين إلى ديارهم، لكن لا يزال الكثير غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلا عن عدم توفر البني التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.