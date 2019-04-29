بارزاني لتشاووش أوغلو: العلاقات مع تركيا مهمة واستراتيجية

أربيل / علي محمد / الخليج 365

قال رئيس وزراء إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، الإثنين، إن العلاقات مع تركيا "مهمة واستراتيجية".

جاء ذلك خلال لقائه في أربيل، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، بحضور عدد من مسؤولي الإقليم والسفير التركي بالعراق فاتح يلدز والقنصل التركي في الإقليم هاكان كاراتشاي، والوفد المرافق للوزير، بحسب بيان لحكومة الإقليم.

ووفق البيان، أعرب بارزاني عن استعداد حكومة الإقليم لتقديم كل التسهيلات لأعمال واستثمارات المستثمرين الأتراك.

وعبر بارزاني عن شكر شعب وحكومة الإقليم لتركيا على مساندتها ودعمها للإقليم في الفترات الصعبة.

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وأوضح البيان أن بارزاني وتشاووش أوغلو، بحثا توطيد وتنمية العلاقات مع تركيا، ورفع مستوى التبادل التجاري.

كما بحثا العمل على فتح المزيد من المنافذ الحدودية، والتعاون والتنسيق في مواجهة مخاطر الإرهاب، وأوضاع الإقليم والعراق بصورة عامة، وفق المصدر ذاته.

وشهد الاجتماع أيضا، مناقشة أوضاع المنطقة وتطورات الأحداث فيها بصورة عامة.

والأحد، وصل تشاووش أوغلو العاصمة بغداد، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي.

كما زار الوزير التركي، محافظة البصرة، الأحد، والتقى محافظها أسعد العيداني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.