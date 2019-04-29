وفاة شخصين وإصابة 20 بسبب #العواصف_الترابية بـ #العراق

الخليج - واس توفي شخصان وأصيب 20 آخرون بجروح، نتيجة العواصف الترابية التي ضربت عدة مدن في العراق اليوم. وأفاد مصدر محلي بأن عدة مدن عراقية بينها بغداد شهدت اليوم عواصفَ ورياحًا قوية, تسببت في تدني الرؤية ووقوع حوادث متفرقة أسفرت عن وفاة شخصين وجرح 20 آخرين.

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