أهلاً رمضان

صحيفة الخليج الإلكترونية

اقترب خير الشهور

اقترب أجمل الشهور

أهلا أهلا رمضان الخير

ماأجمل عودتك ونحن في إشتياق لك

أهلاً بالضيف الذي لا نمل من قدومه

طال الإنتظار ونحن بكامل الإشتياق

القلب يزف والعين ترف والصدر ينشرح والنفس تطيب

في هذا الشهر الكريم تعلو المأذن بصوت الحق وصوت التراويح

وتجب الطاعات وتضاعف الأجور فخيركم من إستغل هذه الفرصه التي لا تأتي سوى في العام (مره) فاللهم بلغنا رمضان أعوام مديده لافاقدين ولا مفقودين،

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قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان*فمن شهد منكم الشهر فليصمه*ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) { البقرة: 185 }

شهر رمضان شهر القران الذي أنزل به

وفضل قراءة القرآن الكريم له أثر عظيم وكبير في النفوس وخاصة في رمضان والحسنات مضاعفه والأجور مضاعفه وفيه تفتح أبواب الجنه وتغلق أبواب جهنم ،

يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا العسر

فاللهم اجعلنا ممن

‏صام ⁧‫رمضان‬⁩ إيماناً واحتساب

‏وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

‏وممن أدرك ليلة القدر

‏وكتب لها فيها عظيم الأجر

‏وممن اعتق من النار

‏وبشر بالجنة.

بقلم

خالد المطيري