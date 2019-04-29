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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، إن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية مدنية والعسكر على رأس الدولة مرحلي وضروري.
وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن قوى الحرية اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين.
وكشف المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني أن “قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً”.
وقال المتحدث باسم المجلس “لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم”.
وأضاف أنه سيتم فتح مسارات القطار بدءاً من اليوم وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة.
وحذر المجلس العسكري الانتقالي من تأثر أمن السودانيين جراء ممارسات غير قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر #العسكري_السوداني: فوجئنا بعرض مختلف عن المتفق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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