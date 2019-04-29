- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طناً من السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 617 أسرة بواقع 5061 فرداً.
وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء ، لتلبية احتياجاتهم في جميع المحاور الإغاثية ، خصوصاً أن الحاجة أصبحت بازدياد مع طول الأزمة وتراجع الدعم من قبل المنظمات والجهات المناحة .
كانت هذه تفاصيل خبر #سلمان_للاغاثة يوزع 30 طناً من السلال الغذائية على #اللاجئين_السوريين بـ #الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.