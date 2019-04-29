إصابة مسن إثر حادث انقلاب على طريق #خليل_مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرض مواطن في العقد السادس من العمر، لإصابات متفرقة في أنحاء جسده، جراء حادث مروري تعرض له اليوم، على طريق إبراهيم الخليل الممتد حتى مخططات جنوب مكة المكرمة.

وبحسب شهود عيان، فإن المسن تعرض لحادث انقلاب بعد أن فقد السيطرة على مركبته على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد بمقربة من مخطط 5، ما نتج عنه إصابته بإصابات متفرقة في أنحاء جسده، ما استدعى نقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر الذي باشر الحادث بعد تلقيه البلاغ.

وأشارت المعلومات، إلى أن أسباب الحادث قد تعود إلى سوء الطريق، إلى جانب أن الحادث وقع بمقربة من إصلاحات لإحدى عبارات السيول في ذات الطريق.