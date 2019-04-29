التحالف: #المليشيا_الحوثية حاولت استهداف #البرلمان_اليمني

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الخليج - واس
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي: إن المليشيا الحوثية حاولت استهداف البرلمان اليمني، وأنهم يقومون بإعادة النازحين قسراً من محافظة صعدة إلى قراهم.
وأكد “المالكي” أن المليشيا الحوثية تعطل تفريغ الخزان العائم للنفط “صافر”، وأنه تم تدمير شبكة طائرات دون طيار في صنعاء، وأن المليشيا الحوثية تقيم ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ البالستية في الأحياء السكنية.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: إن مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ مرحلة جديدة من عمليات القلب المفتوح للأطفال في المكلا، وأكد العقيد “المالكي” استمرار تقدّم الجيش اليمني في مختلف الجبهات، وتابع أن المليشيا الحوثية أطلقت 226 صاروخاً بالستياً على أراضي المملكة.
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