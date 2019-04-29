شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر سريلانكا لتغطية الوجه.. السفارة تنبّه المواطنين للالتزام بالإجراءات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، اليوم الاثنين، بالمواطنين السعوديين الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية وفرض منع تغطية الوجه ابتداءً من اليوم 29 أبريل 2019؛ التزاماً بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية المؤسفة التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الإجراءات تأتي نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بكافة المواطنين مراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا، داعيةً إلى التواصل معها على هاتفها (0094112682087)، (0094112682089) وهاتف شؤون السعوديين (0094722229966).