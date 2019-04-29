مرور جدة يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة بحي الثغر (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت إدارة مرور محافظة جدة من القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي الثغر أمام إحدى المدارس بعد خروج الطلاب من المدرسة. وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إيقاف المركبة بالقوة بعد أن حاول قائدها الهروب، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق أقصى العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

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