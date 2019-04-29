شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «كفالة تمويل المركبات» لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلن الصندوق الخيري الاجتماعي بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن توسيع النطاق الجغرافي المستهدف بمبادرة “كفالة تمويل مركبات النقل الموجه” لتشمل كافة مناطق المملكة، حيث تعنى هذه المبادرة بكفالة الصندوق الخيري لتمويل مركبات مستفيدي الضمان الاجتماعي لدى بنك التنمية الاجتماعية ممن يرغبون في الحصول على قروض بدون فوائد تصل إلى مائة ألف ريال؛ ليتمكنوا من امتلاك مركباتهم الخاصة العمل بها في إحدى شركات النقل الموجه مثل (أوبر وكريم).

ويأتي هذا التوسع استجابة للتزايد المطرد في أعداد المتقدمين من كافة مناطق المملكة من الراغبين في الاستفادة من المبادرة عند إطلاق نسختها الأولى في ديسمبر الماضي التي كانت تشمل ثلاث مدن فقط (الرياض، جدة، الدمام).

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وتم تصميم هذه المبادرة امتداداً لأدوار الصندوق الخيري الاجتماعي في تمكين الفئات الأكثر حاجة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030، حيث تسهم هذه المبادرة في توفير فرص عمل حر يتناسب مع تطلعات وقدرات الفئات المستهدفة من الرجال والسيدات أيضاً؛ وذلك إدراكاً لأهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً من خلال زيادة فرص مشاركتها في سوق العمل.

وسيحظى مستفيدو الضمان الاجتماعي عبر مبادرة “كفالة تمويل مركبات النقل الموجه” ممن تنطبق عليهم اشتراطات المبادرة بتكفل الصندوق الخيري الاجتماعي برسوم التأمين الشامل لمركباتهم في السنة الأولى، كما أن مخصص الضمان الاجتماعي لن يتأثر بحصول المستفيد على التمويل واستفادته من المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الاجتماعية قد قام بتمويل أكثر من 14 ألف مشروع سيارات أجرة بقيمة تجاوزت المليار ريال، وذلك في إطار سعيه للتوطين والتمكين الاقتصادي والتنموي للمجتمع المحلي في هذا النشاط الذي يعزز فرصاً أكبر للشباب السعودي للاستفادة منه، فضلاً عن أثره البالغ في دعم الاقتصاد الوطني.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التقديم مباشرة عبر موقعالصندوق الإلكتروني.