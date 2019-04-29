فيديو| 2000 سجين يضربون عن الطعام في السودان.. هذه مطالبهم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شهد سجن في السودان إضراباً عن الطعام بمشاركة أكثر من 2000 سجين محكومين بقضايا عن المخدرات، للمطالبة بتخفيف عقوباتهم.
وقالت وسائل إعلام سودانية إن السجناء أضربوا عن الطعام منذ الجمعة الماضي، وواصلوا إضرابهم حتى وجبة عشاء أمس الأحد، رغم تدخُّل سلطات السجن وطلبها منهم العدول عن الإضراب.
وبحسب موقع "السوداني"، فإن السجناء المضربين عن الطعام يطالبون بترتيب زيارة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والاستماع إلى أوضاعهم وسماع قضاياهم، لتخفيف العقوبات القضائية الصادرة بحقهم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وتشهد السودان احتجاجات عارمة منذ أكثر من 4 أشهر استطاعت إسقاط نظام عمر البشير الذي دام قرابة 30 عاما.
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