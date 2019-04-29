دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لفتح باب الحجز لسماعة Powerbeats Pro في 3 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر على موقع 9to5mac اليوم أشير إلى أن علامة Beats التابعة لشركة ابل ستفتح باب الحجز المسبق لسماعة Powerbeats Pro اللاسلكية في 3 من مايو، على أن تتوفر في منافذ البيع في 10 من مايو.

كشفت علامة Beats التجارية عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Powerbeats Pro في بداية هذا الشهر، حيث أعلنت عن تسعير السماعة التي تنطلق بسعر 250 دولار، كما أشارت إلى أن السماعة ستتوفر خلال شهر مايو.

واليوم جاءت تفاصيل جديدة عبر تقرير 9to5mac يكشف عن موعد محدد لتوفر السماعة اللاسلكية، حيث تبدأ ابل في فتح باب الحجز المسبق للسماعة في 3 من مايو، وتقدمها في منافذ البيع في 10 من مايو.

وقد أشارت ابل خلال الفترة الماضية إلى أن سماعة Powerbeats Pro ستتوفر باللون الأسود فقط خلال شهر مايو، على أن تتوفر الإختيارات الأخرى في الألوان خلال صيف هذا العام.

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يذكر أن سماعة Powerbeats Pro تضم رقاقة معالج ابل H1، كما تدعم عمر شحن يصل إلى 9 ساعات من التشغيل، كما يمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق لتقدم 1.5 من عمر الشحن.

كما تتميز السماعة بتصميم مقاوم للماء مما يجعلها إختيار جيد للرياضيين، أيضاً يأتي هذا الإصدار بدعم كامل لمساعد ابل الإفتراضي Hey Siri لتلقي الأوامر الصوتية للتحكم في السماعة، كما يمكن التحكم أيضاً في السماعة من خلال زر مميز بشعار Beats.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لفتح باب الحجز لسماعة Powerbeats Pro في 3 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.