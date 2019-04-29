شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة من نظيره الفلسطينى حول آخر تطورات القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ،اليوم الاثنين، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس،يطلعه خلالها على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

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قام بتسليم الرسالة ، المبعوث الرئاسي الفلسطيني الخاص شريف علي حسين مشعل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال استقبال الرئيس الموريتاني له ، بالقصر الرئاسي في نواكشوط،حسبما ذكرت الإذاعة الموريتانية.

وقال المبعوث الفلسطيني - في تصريح عقب اللقاء - إن رسالة الرئيس الفلسطيني لنظيره الموريتاتي تتعلق بآخر التطورات داخل فلسطين وحجم الهجمات الصهيونية على المقدسات والأراضي والفلسطنيين، إضافة إلى اطلاعه على نتائج جولات عباس العربية والدولية.