شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 درجات بمقياس ريختر تضرب الجزائر العاصمة دون خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات بمقياس ريختر الجزائر العاصمة عصر اليوم الاثنين. وذكر بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر أن الهزة مركزها يقع على بعد 4 كلم شرق منطقة برج الكيفان بالجزائر العاصمة. Advertisements ولم تخلف الهزة الأرضية خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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