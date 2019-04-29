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السودان تعلن استئناف الدراسة بالجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالسودان اليوم الإثنين استئناف الدراسة فى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية وكافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أشهر من تعليقها بسبب الاوضاع التى شهدتها البلاد .

وذكرت الوزارة - فى خطاب موجه إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى - أن القرار جاء بناء على توجيه المجلس العسكرى الانتقالي، للوزارة، بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالى الحكومية والأهلية والأجنبية الخاصة التى علقت مع بداية الاحتجاجات .

وقال وكيل وزارة التعليم العالى المكلف الدكتور مصطفى البلة - فى تصريح صحفى - إن التوجيهات جاءت وفقا لمخرجات الاجتماع الحادى عشر للمجلس العسكري، مؤكدا تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالى بالبلاد حرصا على مستقبل الطلاب .

وكانت وزارة التعليم العالى السودانية قد علقت الدراسة فى 36 جامعة حكومية وأهلية وخاصة مع اندلاع الاحتجاجات منذ 19 ديسمبر الماضى .

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