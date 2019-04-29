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وأعلنت مؤسسة "أبوظبي للإعلام" أنها اتفقت مع شركة "سوجو" الصينية، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المذيع هو أول مذيع ذكاء اصطناعي ناطق بالعربية في العالم، صوتا وتفاعلا مع اللغة في تعابير الوجه والملامح، بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وستتمكن مؤسسة "أبوظبي للإعلام"، من خلال المذيع الروبوت، من توفير بث تلفزيوني إخباري متعدد الأشكال ذي فعالية عالية طوال العام، إذ لا توفر هذه التكنولوجيا حلولا مبتكرة للمنصات الإعلامية التقليدية فحسب، وإنما تعمل أيضا على تسهيل التفاعل بين البشر والآلات.
ومن جانبها، أكدت وزير الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، رئيسة مجلس إدارة "أبوظبي للإعلام" أن "هذه الخطوة تنسجم مع الخطط الاستراتيجية للشركة الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام، وتبني أحدث التقنيات الرقمية المتاحة لا سيما الذكاء الاصطناعيط.
وأشارت إلى أن المذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي يدعم مساعي "أبوظبي للإعلام" في تقديم المحتوى الهادف والمتنوع ضمن أعلى المعايير العالمية، والذي يلبي قاعدة جمهورنا الواسع والمنتشر في العالم العربي.
بينما قال وانغ يانجفونج، مدير عام وحدة التفاعل الصوتي في شركة "سوجو" الصينية: "تسرنا الشراكة مع أبوظبي للإعلام التي تعد من بين أهم الشركات الإعلامية والترفيهية المتعددة المنصات، لمشاركة هذه التكنولوجيا الحديثة مع قاعدة جمهور أوسع. إذ تعتبر هذه أول مرة نقوم بها بمشاركة تكنولوجيا شركة «سوجو» المتطورة مع منصة إعلامية دولية، ونتطلع إلى تقديم أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي إلى الجمهور الناطق باللغة العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الإمارات تنفرد بأول مذيع "روبوت" ينطق بالعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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