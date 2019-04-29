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العراق يقر اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء مع "سيمنس" الألمانية

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بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن "مجلس الوزراء أقر بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في العراق بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

© Sputnik . Mikhail Voskresensky

ويعاني العراق منذ سنوات نقصا في الطاقة الكهربائية ما أدى إلى ازدياد ساعات القطع والتي تزداد في موسم الصيف، وأدى إلى اعتماد المواطن على المحطات الأهلية لتعويض النقص، كما تعتمد الحكومة على شراء الطاقة الكهربائية من إيران لتزويد بعض المحافظات بالكهرباء وخاصة المحافظات الجنوبية.

يذكر أن أجزاء من المنظومة الكهربائية في العراق تتعرض بشكل مستمر إلى انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، دعا في شهر فبراير/شباط، إلى التعاون لحل المشاكل المتداخلة والاستمرار بالخطط التي تنشط الاقتصاد والعمل على إعطاء أولوية في توفير الكهرباء للمواطنين والمناطق الفقيرة، مؤكدا أن مستوى إنتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من 18 ألف ميغاواط.

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