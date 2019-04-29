اليمن... الحوثي يعلق على تصريح بومبيو

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا لـ "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "بومبيو يمثل سياسة إدارة البيت الأبيض، التي رفضت قانون الكونغرس (إيقاف الدعم للتحالف العسكري العربي) ووقع رئيسها على الفيتو ضده".

وأضاف: "أي تصريح هو يخدم الأهداف الرافضة لإيقاف العدوان على اليمن ومحاولة حثيثة لاستمراره لاستمرار الأموال الخليجية في تدفقها للخزينة الأمريكية كما هو معروف ومعلن من قبل ترامب".

واعتبر الحوثي "حديث بومبيو عن السلام تضليلاً وليس بجديد"، مضيفاً بأنه "يتحدث من أسطوانة مشروخة بهدف تحسين صورته أمام السعوديين بعد تقاريره الاستخباراتية التي تؤكد إرهابيتهم والتي أدت لإقرار قانون جاستا".

وذكر أن تصريح بومبيو "يؤكد أن اجتماع رباعية العدوان كان من أجل التصعيد وليس من أجل السلام، وان لقاء المبعوث مع هانت كان استعراضيا فقط".