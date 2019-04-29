الصحة العالمية: ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 345

جنيف / بيرم ألتوغ / الخليج 365

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاسارفيتش، الإثنين، ارتفاع قتلى المعارك على العاصمة الليبية طرابلس إلى 345 بينهم 22 مدنيا.

وأضاف جاسارفيتش، في تصريحات لمراسل الخليج 365، أن القذائف الصاروخية العشوائية امتدت لمناطق المدنيين رغم تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ولفت إلى أنّ الطواقم الطبية للمنظمة تستقبل الجرحى في 3 مستشفيات، وأجرت 140 عملية جراحية خطيرة، و100 عملية بسيطة منذ بدء المعارك على طرابلس.

كانت آخر حصيلة أوردتها منظمة الصحة العالمية لضحايا المعارك على طرابلس في 25 أبريل/ نيسان الجاري وبلغت آنذاك 278 قتيلا.

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ومنذ 4 أبريل الجاري، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين؛ حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.