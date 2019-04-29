موريتانيا تفوز بمنصب المدير العام لـ"ألكسو"

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

انتخبت الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" الإثنين، مديرا جديدا لها، خلال اجتماع للمنظمة احتضنته العاصمة نواكشوط.

وحسب مراسل الخليج 365، فاز بالمنصب الأكاديمي ومستشار الرئيس محمد ولد عبد العزيز الدكتور محمد ولد أعمر، خلفا للكويتي سعود هلال الحربي.

ووفق الموقع الرسمي للمنظمة، فإن المرشح للمنصب ينتخبه المؤتمر العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتنافس على المنصب 3 مرشحين من تونس وسلطنة عُمان وموريتانيا، وذلك بعد انسحاب مرشحي كل من السعودية والسودان والعراق.

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وانطلقت فعاليات المؤتمر السابع للمنظمة والدورة العادية الـ111 لمجلسها التنفيذي، السبت على مدى يومين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة وفود تمثل دول أعضاء المنظمة.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر، متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، ومتابعة الأخطار التي تهدد القدس، والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، وإعداد مشروع الخطة المستقبلية للمنظمة.

وتأسست المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألسكو" عام 1970 وتضم في عضويتها 22 دولة عربية، وتتخذ من تونس مقرا لها، وهي إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية.

وتشرف المنظمة على عدة معاهد ومراكز أهمها: معهد المخطوطات العربي، المركز العربي للتعريب، معهد البحوث والدراسات العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.