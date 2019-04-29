تشاووش أوغلو يؤكد على أهمية معبر "أوفا كوي" الحدودي بين تركيا والعراق

بغداد / حيدر قره ألب، مازن بقال / الخليج 365

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أهمية فتح معبر"أوفا كوي" الحدودي بين تركيا والعراق، مشيرا أن المعبر سيحقق فوائد للعراق ولحكومة إقليم شمال العراق.

جاء ذلك في تصريح للوزير، الإثنين، على حسابه في موقع "تويتر" عقب لقائه مسؤولين في حكومة إقليم شمال العراق.

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وأضاف تشاووش أوغلو "أن فتح معبر "أوفا كوي" سيحقق فوائد للعراق ولحكومة إقليم شمال العراق، ونحن ندعم أنشطة رجال الأعمال".

وأشار تشاووش أوغلو، أنهم يسعون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية مع حكومة إقليم شمال العراق، وجميع المناطق العراقية.

والأحد، وصل تشاووش أوغلو العاصمة بغداد، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونواب عن المكون التركمان في البرلمان العراقي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.