السودان.. المجلس العسكري يوجه بفتح الجامعات

الخرطوم / الخليج 365
وجّه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح جامعات البلاد، واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، وجه وكيل الوزارة المكلف، مصطفى محمد علي، خطابا لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة، بفتح الجامعات والكليات كافة، تنفيذا لتوجيهات المجلس العسكري.
ونقلت الوكالة عن مصطفى تأكيده على "تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد، حرصاً على مستقبل الطلاب".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة تباعا في جميع أنحاء البلاد.
لكن بعض الجامعات الخاصة استأنفت الدروس خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، قبل أن تعاود إغلاق أبوابها.
فيما ظلت كبرى الجامعات الحكومية وسط البلاد مغلقة لأكثر من 4 أشهر، منها جامعة الخرطوم والسودان والنيلين.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش "عمر البشير" من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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