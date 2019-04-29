السويد: فخورون بقرار الاعتراف بدولة فلسطين

ستوكهولم / أطيلا ألطون طاش / الخليج 365

أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم، عن فخرها بقرار بلادها الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة.

وقالت والستروم، في حوار أجرته مع قناة "SVT" السويدية الرسمية، الإثنين، إن بلادها غير نادمة على هذا القرار الذي اتخذته في 2014.

وأكدت المسؤولة السويدية، على استمرار بلادها في دعم فلسطين.

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وأردفت: "بعد قرارنا هذا، اعترفت العديد من الدول بفلسطين كدولة مستقلة، وهو ما يظهر أنه قرارٌ في الوقت الصائب".

وأوضحت والستروم، أن بلادها أظهرت دائما ردة فعل قوية تجاه السياسات الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، أفادت والستروم بأن الحوار مستمر بين بلادها وإسرائيل، من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أعلنت الخارجية السويدية رسميا، اعترافها بفلسطين دولة مستقلة، وأصبحت بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذا القرار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.