السودانيون يترقبون نتائج اجتماع "العسكري" وقوى التغيير‎

الخرطوم / الخليج 365

يترقب السودانيون، الإثنين، نتائج اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، المنعقد حاليا في القصر الرئاسي، وفق مراسل الخليج 365.

وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق الإثنين، عن اجتماع اللجنة المشتركة بينها والمجلس العسكري الانتقالي؛ لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيبدأ في الساعة 10:00 ت.غ.

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وأفاد مراسل الخليج 365 بأن الجانبين شارفا على الانتهاء من الاجتماع، دون معرفة الوقت الذي انطلق فيه الاجتماع بالفعل.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان عقب لقاء جمعهما على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير تحدثت للأناضول.

كانت قوى التغيير قالت في وقت سابق إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به. كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين"؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.

ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التى شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقا،‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.