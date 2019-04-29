قوات "الوفاق" تستعيد السيطرة على معسكر اليرموك بطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلن مصدر عسكري تابع لقوات "الوفاق" الليبية، الإثنين، استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس، بعد ساعات من سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عليه.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، "استعادت السيطرة على مخيم اليرموك".

وأضاف أن القوات بدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالمعسكر، دون تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق الإثنين، تجدّدت المواجهات المسلحة في منطقة الخلة جنوبي طرابلس، بين قوات "الوفاق" وحفتر، عقب تقدم قوات الأخير باتجاه منطقة صلاح الدين بطرابلس.

وفي تصريح سابق للأناضول، قال مصدر عسكري إن قوات حفتر تمكنت من السيطرة على معسكر اليرموك، جنوبي طرابلس، فيما لا تزال المواجهات جارية بين الجانبين، بين منطقة الخلة وصلاح الدين جنوبي العاصمة.

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وأوضح المصدر أن مواجهات اليوم تعتبر "الأعنف" بمحور الخلة؛ حيث يسمع دوي الأسلحة الثقيلة والمدافع بوضوح في مختلف أحياء العاصمة.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني.

ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين؛ حيث وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.