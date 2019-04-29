تعليم_جدة: إصدار حركة نقل #القيادات_المدرسية

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صحيفة الخليج الالكترونية
اعتمد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم الاثنين، حركة نقل القيادات المدرسية للعام الدراسي 1440-1441هـ لمدارس جدة وخليص ورابغ (بنين).
وأوضح المساعد للشؤون التعليمية يحيى بن سعيد القحطاني، أن مباشرة قادة المدارس ووكلائها المنقولين للمرحلة الابتدائية ستكون من يوم الأربعاء 26/ 8/ 1440هـ والمرحلتين المتوسطة والثانوية ستكون ابتداءً من يوم الأحد 30/ 8/ 1440هـ.
وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية رمزي الزهراني أن الحركة شملت 324 قائداً ووكيلاً من ضمنهم 82 قائداً مدرسياً عائدين من المدارس الأهلية والعالمية الابتدائية والمتوسطة إلى المدارس الحكومية، راجياً لجميع من شملتهم الحركة التوفيق والسداد في مواقعهم القيادية الجديدة.
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