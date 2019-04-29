شكرا لقرائتكم خبر عن أوقف شاحنته على خط السكة الحديد وخرَّب السياج.. «سار» تكشف عن العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أصدرت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، بياناً توضيحياً للصور والمقاطع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد مُلاك المواشي على خط السكة الحديدية في محافظة حفر الباطن.

وأكدت «سار» أنه نتيجة للعبور الخاطئ للسكة من قبل أحد المتجاوزين والتعدي والتخريب للسياج من قبله، أسفر ذلك عن تعطل ووقوف شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ على المتعدي من قبل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الموجودة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في شركة «سار»، حيث ستتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وذلك استناداً للمرسوم الملكي الصادر في 19/4/1438.

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وأوضحت أن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين، وهي العقوبة التي أُقرت على كل من يشارك في التخريب أو الإتلاف أو التعطيل للمرافق العامة وممتلكات الدولة.

وشددت الشركة على أن الدولة أنشأت وتنشئ المشاريع التنموية في كافة مدن وقرى المملكة بهدف دفع عجلة التنمية وشمولها كافة المناطق، ليعود مردودها الاقتصادي على الوطن والمواطن، مؤكدة أن الحفاظ على تلك المشاريع والممتلكات العامة مسؤولية يشترك فيها الجميع.

وأهابت «سار» بالجميع أهمية وضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الجانب، التي تؤكد على عدم التعدي على الممتلكات العامة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية، وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر المخصصة حفاظاً على حياة وممتلكات السكان القاطنين بمحاذاة السكة الحديدية وعلى حياة الركاب المسافرين بالقطارات والعاملين على الشبكة الحديدية.

يشار إلى أن شركة «سار» تنفذ بشكل دوري حملات توعوية تستهدف ملاك المواشي والرعاة وكذلك المتنزهين في مناطق عدة تخترقها السكة الحديدية، سعياً منها في رفع الوعي لاتباع إرشادات العبور الآمن للخط الحديدي والتحذير من مخاطر التجاوز الخاطئ للشبكة.