انت الان تتابع أبو مازن لإسرائيل: ستعيدوا أموالنا بطريقتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن: "لن نقبل استلام الأموال (المقاصة) من إسرائيل منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، وغيرها، وإسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولكن لن نقبل بذلك، وفي النهاية اسرائيل ستعيد أموالنا بطريقتنا وليس بطريقتها". وتابع عباس مخاطبا مجلس الوزراء: "جئنا لنزوركم لنهنئكم بهذه المهمة الصعبة، لكن بهمتكم ستكون سهلة، رغم أننا نواجه ظروفا استثنائية، وأرجو من الله أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب"، جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

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وأضاف عباس: "إسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، علما بأن هناك اتفاقيات أن كل قرش يخصم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها نوافق أو لا نوافق"، موضحا: "الوضع ما زال قائما، وبسببه لم نتمكن من صرف الرواتب بشكل كامل، وأتمنى على مواطنينا أن يصبروا