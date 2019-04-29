وفاة مؤسس شرطة المشاهير على انستغرام‎

فارق صاحب حساب "شرطة المشاهير" على موقع التواصل الإجتماعي، إنستغرام، الصحفي اللبناني، راغد قيس، الحياة، اليوم الإثنين، بعد أن عانى من وعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى منذ 5 أيام، لكنه فارق الحياة اليوم.

وحتى الآن لم تتضح تفاصيل مرض راغد ولا سبب وفاته بشكل رسمي، فلم يصرّح أحد من أقاربه أو رفاقه بأي معلومات للصحافة حتى الآن.

ونقل موقع فوشيا عن صديقة راغد المقربة المصورة زهرة، منشورًا عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، أكدت فيه وفاة راغد .

وكتبت زهرة "معك حتى النفس الأخير يا حبيبي معك حتى التعب الأخير معك حتى الروح الأخيرة معك حتى الحب يا حبيب القلب ويا صديق الروح ويا عمر الروح يا صديقي ياصديق الدرب والروح ورفيق العمر يا وجعي الآن انكسر ظهري الآن انكسر يا روحي كسرتلي ظهري يا رفيق الدرب أنا لك حين يثقل العالم على كتفيك يا رورو إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبحسب إرم نيوز، فقد صنع راغد لنفسه شهرة كبيرة من إدارة حسابه على إنستغرام يرصد أنشطة الفنانين والمشاهير العرب، ويقيمها بتعليقات ساخرة أغضبت الكثيرين وقادته إلى المحاكم من قبل بعض من لم تعجبهم تعليقاته اللاذعة.