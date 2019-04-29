صندوق النقد الدولي يرفض إقراض السودان.. ويوضح السبب

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Sky News Arabia احتجاجات السودان بدأت أواخر العام الماضي
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن المؤسسة تواصل تقديم الدعم الفني والسياسي للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافي بسبب المتأخرات.
ويجري المجلس العسكري الانتقالي في السودان محادثات مع جماعات المعارضة بشأن تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقالية، بعد عزل الرئيس عمر البشير الذي استمر حكمه 30 عاما.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لـ"رويترز"، إن المجلس لم يتواصل مع صندوق النقد الدولي بشأن ديون البلاد، لكن الصندوق استمر تعامله مع السلطات السودانية بعد الاضطرابات السياسية.
وأضاف أزعور: "نتواصل مع السودان ونقدم لهم المساعدة الفنية والدعم السياسي".
لكنه أضاف: "لا يمكننا تزويدهم بالتمويل لأنهم لا يزالوا يتحملون متأخرات، وإلى أن يعالجوا مشكلة المتأخرات، لا يمكننا تزويدهم بإقراض إضافي بموجب لوائحنا".
وانطلقت الاحتجاجات ضد نظام البشير أواخر العام الماضي في الأساس لأسباب اقتصادية، مع تفشي البطالة وارتفاع التضخم وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، ثم ارتفع سقف المطالب إلى إطاحة الرئيس ورموز نظامه.
شاهد نساء السودان يتصدرن التظاهرات
فيديو مقدم من بي بي سي
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نساء السودان يتصدرن التظاهرات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.