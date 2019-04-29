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انتحار فلسطيني محتجز في تركيا بتهمة التجسس لصالح الإمارات

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال موقع قناة خبر ترك الإلكتروني يوم الاثنين إن أحد المشتبه في تجسسهما لصالح الإمارات المحتجزين في تركيا انتحر في السجن.

وقال مسؤول تركي كبير إنه كان قد تم القبض على المشتبه بهما في وقت سابق الشهر الجاري واعترفا بالتجسس على مواطنين عرب مضيفا أن تركيا تحقق لمعرفة ما إذا كان وصول أحدهما للبلاد له صلة بقتل الصحفي السعودي جمال .

وأكد المسؤول آنذاك أن قوات الأمن التركية تحفظت على جهاز كمبيوتر مشفر وُجد بما وصفه بقاعدة شبكة تجسس المتهمين.

وأضاف أن اعترافات المشتبه بهما أشارت إلى أن عملياتهم استهدفت التجسس على العرب من الطلاب والمنفيين السياسيين في تركيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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