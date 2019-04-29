دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OnePlus 7 Pro يسجل أعلى تقييم في إختبارات الشاشة OLED ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التفاصيل حول هاتف وان بلس المميز الذي ينطلق خلال شهر مايو المقبل، حيث حصل هاتف OnePlus 7 Pro على أعلى تقييم في إختبارات آداء شاشة OLED التي أجريت في DisplayMate.

مر هاتف وان بلس القادم OnePlus 7 Pro بمجموعة من الإختبارات التي تكشف عن آداء الهاتف، وفي إختبارات DisplayMate لشاشة الهاتف المميزة بتقنية OLED، سجل الهاتف أعلى تقييم ” A بلس”، حيث يأتي الهاتف بلوحات OLED ممتازة.

وينضم هاتف OnePlus 7 Pro إلى إصدارت عمالقة تصنيع الهاتف سامسونج وابل، حيث حصلت إصدارات كلا الشركتين المميزة بتقنية OLED في الشاشة على نفس التقييم أيضاً، لذا سنشهد شاشة بعرض ينافس الإصدارات المميزة في الأسواق لكن مع مستوى تسعير أقل.

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وتشير التوقعات إلى أن شاشة OnePlus 7 Pro ستأتي أيضاً بمعدل تحديث للإطارات يصل إلى 90Hz ليدعم تجربة ألعاب إنسيابية وبإستجابة سريعة في الشاشة، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف مع هذا المعدل من تحديث الإطارات بطارية بقدرة أكبر لتواكب معدل التحديث المرتفع في الشاشة، ودعم الهاتف بعمر جيد من الشحن، لذا نترقب مؤتمر وان بلس في 14 من مايو لنتعرف بشكل أوضح على مواصفات وتقنية وان بلس هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع هاتف OnePlus 7 Pro يسجل أعلى تقييم في إختبارات الشاشة OLED ظهر على التقنية بلا حدود.