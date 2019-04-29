شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يبحث مع رئيس المجلس الشعبى الوطنى الأوضاع السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة الثانية فى البرلمان). وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا اللقاء يأتى فى إطار المساعى التشاورية، التى ينتهجها بن صالح لمعالجة الأوضاع السياسية فى البلاد.

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