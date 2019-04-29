شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 حوثيا فى هجوم للقوات اليمنية على مواقع الميليشيات بالضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 18 حوثيا فيما أسر العشرات خلال هجوم شنته القوات اليمنية المشتركة اليوم الاثنين، على مواقع ميليشيات الحوثى الموالية لإيران، في منطقة هجار شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن القوات المشتركة شنت هجوما جديدا على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في منطقة العود عند أطراف محافظة الضالع جنوبى اليمن، موضحة أن الهجوم تركز في محور عزاب، حيث تقدمت القوات المشتركة باتجاه المنطقة الجبلية التي تضم قرى عزاب وبيت الشوكى على الحدود بين محافظتي الضالع وإب.

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ولفتت إلى أن الهجوم تزامن مع قصف مدفعي على مواقع وتجمعات المليشيات في المنطقة، وتمكنت القوات المشتركة من تطهير قرى منطقة هجار في العود، كما تم تدمير وإحراق عربات وعتاد عسكري للمليشيات.

وفي محور (الأزارق - ماوية)، جنوب غرب الضالع، واصلت القوات المشتركة تمشيط المنطقة الجبلية بين محافظتي تعز والضالع، وتوغلت قوات من المقاومة داخل مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، وبالتحديد منطقة باهر التي تشهد مواجهات متواصلة منذ أيام.